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20 दिन के अनशन के बाद पुलिस एक्शन...सोनम वांगचुक जंतर-मंतर से अस्पताल क्यों ले जाए गए? - SONAM WANGCHUK

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SONAM WANGCHUK HOSPITALIZED IN DELHI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 3:28 PM IST

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर एनटीए (NTA) में सुधार और पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन में शनिवार तड़के नया मोड़ आ गया. पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ धक्का-मुक्की की. वहीं, दिल्ली पुलिस ने इसे हाईकोर्ट के आदेशों और डॉक्टरों की सलाह पर की गई स्वास्थ्य सुरक्षा की कार्रवाई बताया है. वांगचुक ने आंदोलन के दौरान अपना 20 प्रतिशत वजन घटने की बात कही थी. फिलहाल, इस घटना के बाद छात्रों में रोष है और सबकी निगाहें 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च पर टिकी हैं.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर एनटीए (NTA) में सुधार और पेपर लीक के विरोध में चल रहे छात्र आंदोलन में शनिवार तड़के नया मोड़ आ गया. पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ धक्का-मुक्की की. वहीं, दिल्ली पुलिस ने इसे हाईकोर्ट के आदेशों और डॉक्टरों की सलाह पर की गई स्वास्थ्य सुरक्षा की कार्रवाई बताया है. वांगचुक ने आंदोलन के दौरान अपना 20 प्रतिशत वजन घटने की बात कही थी. फिलहाल, इस घटना के बाद छात्रों में रोष है और सबकी निगाहें 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च पर टिकी हैं.

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