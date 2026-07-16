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सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का 19वां दिन, 9 किलो से अधिक वजन घटा; CJP ने सरकार से बातचीत की अपील दोहराई - EDUCATION REFORMS

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SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE DAY 19 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 5:11 PM IST

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नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा सुधार की मांग को लेकर सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 19वें दिन में पहुंच गया है. मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक घटकर 56.90 किलोग्राम रह गया है. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई है, लेकिन अत्यधिक कमजोरी के कारण उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा गया है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से आंदोलनकारियों के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की है. पार्टी ने परीक्षा सुधार, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई है. साथ ही 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में लोगों से शामिल होने की अपील की है.

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा सुधार की मांग को लेकर सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 19वें दिन में पहुंच गया है. मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनका वजन 9 किलोग्राम से अधिक घटकर 56.90 किलोग्राम रह गया है. डॉक्टरों ने उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई है, लेकिन अत्यधिक कमजोरी के कारण उन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा गया है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से आंदोलनकारियों के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की है. पार्टी ने परीक्षा सुधार, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई है. साथ ही 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च में लोगों से शामिल होने की अपील की है.

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