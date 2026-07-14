दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल मंगलवार को 17वें दिन भी जारी रही. लगातार अनशन के कारण उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है और उनका वजन करीब 8.5 किलो घट चुका है. वांगचुक 28 जून से नीट पेपर लीक और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह और अरुंधति रॉय समेत कई हस्तियों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और स्वास्थ्य को लेकर तत्काल कदम उठाने की मांग की है.