NEET पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है. गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया.

वांगचुक ने सरकार से मिले लिखित आश्वासन—जिसमें शांतिपूर्ण छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने और पीड़ित परिवारों को मुआवजे पर विचार करने की बात शामिल है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वांगचुक के फैसले पर खुशी जताई है, हालांकि जंतर-मंतर पर 35वें दिन भी प्रदर्शनकारियों का डटना जारी है. पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें.