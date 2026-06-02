अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आज 39 वर्ष की हो गई हैं। बिहार के पटना में जन्मीं सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत फैशन डिजाइनिंग से की थी, लेकिन 2010 में फिल्म दबंग से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री कर रातों-रात स्टार बन गईं. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और “लुटेरा”, “अकीरा” तथा “इत्तेफाक” जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता भी साबित की. हाल के वर्षों में उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत पहचान बनाई है. वे मानसिक स्वास्थ्य, बॉडी पॉजिटिविटी और पशु कल्याण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. 2024 में उन्होंने जहीर इकबाल से शादी की. आज सोनाक्षी मनोरंजन जगत की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान खुद बनाई है.