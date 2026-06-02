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सोनाक्षी सिन्हा का 39वां जन्मदिन: शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी से बॉलीवुड और OTT की दमदार स्टार बनने तक का सफर - SONAKSHI SINHA

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Sonakshi Sinha 39th birthday special story (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 2:53 PM IST

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अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आज 39 वर्ष की हो गई हैं। बिहार के पटना में जन्मीं सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत फैशन डिजाइनिंग से की थी, लेकिन 2010 में फिल्म दबंग से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री कर रातों-रात स्टार बन गईं. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और “लुटेरा”, “अकीरा” तथा “इत्तेफाक” जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता भी साबित की. हाल के वर्षों में उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत पहचान बनाई है. वे मानसिक स्वास्थ्य, बॉडी पॉजिटिविटी और पशु कल्याण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. 2024 में उन्होंने जहीर इकबाल से शादी की. आज सोनाक्षी मनोरंजन जगत की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान खुद बनाई है.

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा आज 39 वर्ष की हो गई हैं। बिहार के पटना में जन्मीं सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत फैशन डिजाइनिंग से की थी, लेकिन 2010 में फिल्म दबंग से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री कर रातों-रात स्टार बन गईं. इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और “लुटेरा”, “अकीरा” तथा “इत्तेफाक” जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता भी साबित की. हाल के वर्षों में उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत पहचान बनाई है. वे मानसिक स्वास्थ्य, बॉडी पॉजिटिविटी और पशु कल्याण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं. 2024 में उन्होंने जहीर इकबाल से शादी की. आज सोनाक्षी मनोरंजन जगत की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान खुद बनाई है.

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