तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की राजनीति में रिश्तों और टिकटों के बीच एक दिलचस्प खेल देखने को मिल रहा है. रानीपेट विधानसभा सीट पर चल रही चुनावी उठापटक ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया, जब बेटे ने पिता के लिए 'मैदान' छोड़ने का ऐलान कर दिया. DMK की लिस्ट में नाम आने के बाद भी मंत्री आर. गांधी के बेटे विनोद गांधी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है. एक बड़े और आखिरी वक्त के घटनाक्रम में, तमिलनाडु के मंत्री आर. गांधी के बेटे विनोद गांधी ने रानीपेट निर्वाचन क्षेत्र से 2026 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने अपने पिता के लिए यह अवसर छोड़ने का विकल्प चुना है. 29 मार्च को जारी द्रमुक की उम्मीदवार सूची में विनोद गांधी को मंत्री पिता आर गांधी की जगह रानीपेट विधानसभा सीट के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था. टेक्सटाइल और हैंडलूम मंत्री आर. गांधी ने कहा कि उन्होंने DMK लीडरशिप के निर्देशों के अनुसार आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया. DMK की तरफ से आर. गांधी ने आज रानीपेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर (RDO) के ऑफिस में अपना नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन ऑफिसर राजी को जमा किया. मंत्री ने DMK के नेताओं के बीच पैदा हुए कन्फ्यूजन को खत्म करने के खास इरादे से अपना नॉमिनेशन फाइल किया.