जवान उनके "झूठ" पर भरोसा नहीं करते: राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर दी बहस की चुनौती

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर बहस करने की चुनौती दी है कि कौन देशद्रोही है और कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर चल रहा है. पीएम मोदी की "दिमागी नक्सल" वाली टिप्पणी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि CRPF के जवान उनके "झूठ" पर यकीन नहीं करते. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने "हमें नक्सल कहा", लेकिन बहस के बाद, पीएम मोदी में "फिर से एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी". CRPF जवानों को संबोधित अपनी एक्स पोस्ट में, राहुल गांधी ने कहा, "प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं. उन्होंने हमें नक्सली कहा. मेरी चुनौती कायम है. वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन चल रहा है. कोई भी समय, किसी भी जगह. मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी."