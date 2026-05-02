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गुजरात के डांग में सौर मंडल प्रेरित गोलाकार खेती मॉडल: कम पानी में अधिक उत्पादन - SOLAR CIRCULAR FARMING MODEL

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सौर मंडल प्रेरित गोलाकार खेती मॉडल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2026 at 10:44 PM IST

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गुजरात के डांग जिले के चिखली गांव की इस तस्वीर में केवल एक खेत नहीं, बल्कि खेती का अनोखा मॉडल है - सौरमंडल आधारित खेती का. किसान किशोरभाई पटेल ने अपने खेत को गोलाकार संरचना में सौरमंडल के आधार पर विकसित किया है. बीच में केला लगाया गया है और उसके चारों ओर अलग-अलग घेरों में फसलें उगाई जा रही हैं.

किशोरभाई पटेल इस तकनीक के तहत पहले घेरे में जड़ वाली फसलें जैसे गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद लगाते हैं. दूसरे घेर में पत्तेदार सब्जियां जैसे, पालक, मेथी और धनिया लगाते हैं. इसी तरह तीसरे घेरे में सब्जियों की अलग-अलग फसलें टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी उगाते हैं. बाहरी घेर में मक्का के साथ बेल वाली फसलें लगाते हैं. इतना ही नहीं, खेत के किनारों पर फूल इस पैटर्न को और भी संतुलित बनाते हैं.

खेती की इस खास पद्धति में सिंचाई की जरूरत महीने में केवल दो बार पड़ती है, जिससे पानी की भारी बचत होती है. किशोरभाई ने जल संरक्षण के लिए करीब 10 लाख लीटर क्षमता वाला तालाब भी बनवाया है, जिससे पूरे साल खेती संभव हो पाती है। करीब 5 एकड़ में खेती कर रहे किशोरभाई अब इस मॉडल को अन्य किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं.

गुजरात के डांग जिले के चिखली गांव की इस तस्वीर में केवल एक खेत नहीं, बल्कि खेती का अनोखा मॉडल है - सौरमंडल आधारित खेती का. किसान किशोरभाई पटेल ने अपने खेत को गोलाकार संरचना में सौरमंडल के आधार पर विकसित किया है. बीच में केला लगाया गया है और उसके चारों ओर अलग-अलग घेरों में फसलें उगाई जा रही हैं.

किशोरभाई पटेल इस तकनीक के तहत पहले घेरे में जड़ वाली फसलें जैसे गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद लगाते हैं. दूसरे घेर में पत्तेदार सब्जियां जैसे, पालक, मेथी और धनिया लगाते हैं. इसी तरह तीसरे घेरे में सब्जियों की अलग-अलग फसलें टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी उगाते हैं. बाहरी घेर में मक्का के साथ बेल वाली फसलें लगाते हैं. इतना ही नहीं, खेत के किनारों पर फूल इस पैटर्न को और भी संतुलित बनाते हैं.

खेती की इस खास पद्धति में सिंचाई की जरूरत महीने में केवल दो बार पड़ती है, जिससे पानी की भारी बचत होती है. किशोरभाई ने जल संरक्षण के लिए करीब 10 लाख लीटर क्षमता वाला तालाब भी बनवाया है, जिससे पूरे साल खेती संभव हो पाती है। करीब 5 एकड़ में खेती कर रहे किशोरभाई अब इस मॉडल को अन्य किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं.

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