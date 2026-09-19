CM सुक्खू ने किया शिलान्यास, फिर नहीं बन पाया पुल, जान खतरे में डाल ग्रामीण नदी पार करने को मजबूर

हिमाचल के सोलन जिले में बद्दी के चुनड़ी गांव हर दिन जिंदगी खतरे में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं. चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो या फिर रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने जाना हो. यहां के लोग को नदी पार कर करके ही आना जाना करना पड़ता है. जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही.

सरकार के विकास के बड़े-बड़े दावों की हकीकत चुनड़ी गांव में झूठी साबित होती दिख रही है. चुनड़ी गांव के लोगों के जान पर खतरा बना रहता है. खासकर बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीणों के लिए यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है. जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है.

ग्रामीणों के अनुसार साल 2023 में नदी पर पुल निर्माण के लिए नींव पत्थर रखा गया था. उस समय पुल का निर्माण करीब दो साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पुल का काम पूरा नहीं हो सका है. ग्रामीणों का कहना है कि आज भी पुल के अधूरे पिल्लर हैं. पुल निर्माण का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है. उन्हें चिंता है कि कहीं पुल के निर्माण में अभी कई और साल न लग जाएं.