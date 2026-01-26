ETV Bharat / Videos

जम गया अमेरिका: ओलावृष्टि, बर्फबारी और तूफान से त्राहिमाम, 10 हजार 800 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल - SNOWFALL WREAK HAVOC IN AMERICA

जम गया अमेरिका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 10:41 PM IST

1 Min Read
अमेरिका में कुदरत ने कहर बरपाया है. देश के ज्यादातर हिस्सों में तूफान के साथ ओले गिरे. जमा देने वाली बारिश और बर्फबारी हुई, जिससे तापमान शून्य से नीचे चला गया. टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है. न्यूयॉर्क में कनाडा की सीमा के पास के इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है. वाटरटाउन में तापमान माइनस 37 डिग्री सेल्सियस और कोपेनहेगन में माइनस 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  

मौसम की मार के चलते हवाई और सड़क यातायात ठप हो गया. बर्फ के बोझ से पेड़ों की डालियां टूट गईं. बिजली लाइनें ध्वस्त हो गईं. दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में लाखों घरों की बिजली गुल गई है. हालात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि रविवार को अमेरिका में बर्फीले तूफान के चलते 10 हजार 800 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं. कई राज्यों की सरकारों ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है.  

SNOWFALL WREAK HAVOC IN AMERICA
बर्फबारी और तूफान से त्राहिमाम
बर्फीले तूफान जम गया अमेरिका
अमेरिका में कुदरत ने कहर
ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

