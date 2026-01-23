ETV Bharat / Videos

कश्मीर से मनाली तक बर्फबारी, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के खिले चेहरे - SNOWFALL FROM KASHMIR TO MANALI

कश्मीर से मनाली तक बर्फबारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 23, 2026 at 8:29 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 8:58 PM IST

उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने से जम्मू-कश्मीर, हिमचाल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला. शुक्रवार को कश्मीर में इस मौसम की पहली बड़ी बर्फबारी हुई. जब लोग सोकर उठे तो उन्हें हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई. श्रीनगर एयर पोर्ट के रनवे पर बर्फ जमा होने की वजह से सभी उड़ाने रद्द कर दी गईं. बर्फबारी की वजह से सड़के सूनी थी. एक दो लोग ही बाहर नजर आ रहे थे. घरों की छतों और गाड़ियों पर  बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई.पेड़ों पर जमी बर्फ ने नजारे को मनमोहक बना दिया. पर्यटकों के चहरे भी खिल उठे. कश्मीर में 40 दिनों के भीषण शीतकाल 'चिल्लई कलां' के दौरान चल रहे लंबे सूखे को बर्फबारी ने खत्म कर दिया. श्रीनगर-जम्मू, श्रीनगर-लेह  राष्ट्रीय राजमार्ग,  बंद कर दिया गया. पूंछ के मेंढर में बर्फबारी के बीच बस फंस गई. बांदीपोरा, राजौरी और डोडा का इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढक गया. स्थानीय लोगों को बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार था. हिमाचल प्रदेश के उपरी इलाकों में भी बर्फबारी हुई हैं. मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं. उन्होंने इसे कभी न भूलने वाला पल बताया. शिमला पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए. सड़क पेड़ घर सब बर्फ से ढके नजर आ रहे. मंडी में तेज हवा के साथ बर्फबारी हुई. डलहौजी में बर्फ से सड़कें बंद हो गई. आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. वहीं लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है. बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में भारी बर्फ गिरी है.

SNOWFALL FROM KASHMIR TO MANALI
SNOWFALL
KASHMIR
HIMACHALPRADESH
SNOWFALL FROM KASHMIR TO MANALI

ETV Bharat Hindi Team

