कश्मीर का ताज कहलाने वाले गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से यहां का नजारा स्वर्ग से कम नहीं लग रहा. गुरुवार से अब तक दो फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है. सफेद हो चुके पेड़, बर्फ से ढकी ऊंची-पहाडियां मनोहक नजारा पेश कर रही हैं. कटोरे के आकार की ये घाटी ऐतिहासिक रूप से अंग्रेजों की भी पसंदीदा थी. आज भी ये देसी-विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है. यहां के मौसम का अनुभव करने के लिए सैलानी उमड़ पड़े हैं.कश्मीर के काजीगुंडा में बर्फबारी के बावजूद ट्रेन सेवाएं सामान्य रुप से जारी है. रेलवे ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रही है. गांदरबल, अनंतनाग सहित घाटी की दूसरी जगहों पर बर्फबारी के बीच तापमान शून्य से नीचे चला गया है. तो श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को लगातार तीसरे दिन बंद रहा. सड़क बंद होने के बाद से 270 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी से माल रोड और रिज जैसे प्रमुख इलाके बर्फ से ढक गए हैं. ठंड और सड़क पर फिसलन से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. मनाली में सड़कों पर बर्फ जमा है. जिसको हटानें में प्रशासन जुटा है. गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत चढ़ गई हैं.भारी बर्फबारी के बीच यहां पर्यटक फंसे हुए हैं.