ETV Bharat / Videos

स्मृति मंधाना की शादी टली, शुभ मुहूर्त से पहले पिता को आया हार्ट अटैक - SMRITI MANDHANA WEDDING POSTPONED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 11:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना की शादी फिलहाल टल गई है. ये शादी रविवार को संगली में होनी थी. मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया. जिसके बाद शादी पोसपोंड करनी पड़ी है. उनके मैनेजर तुहिन मिश्रा ने ये जानकारी दी.

सांगली के समडोली रोड पर मंधाना के फार्म हाउस में स्मृति और पलाश की शादी की तैयारियां चल रही थीं. उसी दौरान स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना बीमार हो गए. जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए  एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना की शादी म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल से होने वाली है. खास बात ये थी कि शादी में स्पोर्ट्स और दूसरे बड़े नामों के आने की उम्मीद थी.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना की शादी फिलहाल टल गई है. ये शादी रविवार को संगली में होनी थी. मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया. जिसके बाद शादी पोसपोंड करनी पड़ी है. उनके मैनेजर तुहिन मिश्रा ने ये जानकारी दी.

सांगली के समडोली रोड पर मंधाना के फार्म हाउस में स्मृति और पलाश की शादी की तैयारियां चल रही थीं. उसी दौरान स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना बीमार हो गए. जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए  एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना की शादी म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल से होने वाली है. खास बात ये थी कि शादी में स्पोर्ट्स और दूसरे बड़े नामों के आने की उम्मीद थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

SMRITI MANDHANA WEDDING POSTPONED
SMRITI MANDHANA
HEART ATTACK SMRITI MANDHANA FATHER
स्मृति मंधाना की शादी टली
SMRITI MANDHANA WEDDING POSTPONED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश का अंतिम संस्कार

पंचतत्व में विलीन हुए विंग कमांडर नमांश स्याल, पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश का अंतिम संस्कार, पत्नी अफशां ने नम आंखों से दी विदाई

November 23, 2025 at 10:54 PM IST
Madhubani art in Geeta Mahotsav

गीता महोत्सव में मधुबनी आर्ट की धूम, बिहार की सिद्धिता अपनी कला से जीत रही लोगों का दिल

November 23, 2025 at 10:52 PM IST
रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन

सबरीमाला में भक्तों के लिए अन्नदानम का इंतजाम, रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन

November 23, 2025 at 10:43 PM IST
Storm brewing in the Bay of Bengal

बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

November 23, 2025 at 10:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.