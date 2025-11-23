भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना की शादी फिलहाल टल गई है. ये शादी रविवार को संगली में होनी थी. मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आया. जिसके बाद शादी पोसपोंड करनी पड़ी है. उनके मैनेजर तुहिन मिश्रा ने ये जानकारी दी.

सांगली के समडोली रोड पर मंधाना के फार्म हाउस में स्मृति और पलाश की शादी की तैयारियां चल रही थीं. उसी दौरान स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना बीमार हो गए. जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना की शादी म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल से होने वाली है. खास बात ये थी कि शादी में स्पोर्ट्स और दूसरे बड़े नामों के आने की उम्मीद थी.