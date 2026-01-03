ETV Bharat / Videos

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला: काराकस में कम से कम 7 विस्फोट, देश में इमरजेंसी का एलान - US ATTACKS ON VENEZUELA

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 8:48 PM IST

वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सिलसिलेवार बम धमाकों से दहशत का माहौल है. रविवार को शहर में कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनाई दी. नीचे उड़ते विमानों की आवाज़ के बाद ला-कार्लोटा एयरपोर्ट पर धुआं उठता हुआ दिखा. जिसके बाद लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. विस्फोटों के बाद काराकस में मुख्य सैन्य ठिकाने के पास हाइवे पर अंधेरे में एक गाड़ी चलती दिखाई दी. हालात को देखते हुए वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है. उधर, ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि वेनेजुएला और उसके नेता के खिलाफ अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर कर दिया है.  

पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी सेना हाल के दिनों में कथित रूप से ड्रग की तस्करी में लगी बोट्स को निशाना बना रही थी. राष्ट्रपति मादुरो पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म फैलाने का आरोप है.  

इससे पहले शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वह ड्रग की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है. पहले से रिकॉर्ड किए गए एक इंटरव्यू में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आरोप लगाया कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है. 

US ATTACKS ON VENEZUELA
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला
काराकस में 7 विस्फोट
वेनेजुएला इमरजेंसी का एलान
US ATTACKS ON VENEZUELA

ETV Bharat Hindi Team

