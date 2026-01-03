वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सिलसिलेवार बम धमाकों से दहशत का माहौल है. रविवार को शहर में कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनाई दी. नीचे उड़ते विमानों की आवाज़ के बाद ला-कार्लोटा एयरपोर्ट पर धुआं उठता हुआ दिखा. जिसके बाद लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. विस्फोटों के बाद काराकस में मुख्य सैन्य ठिकाने के पास हाइवे पर अंधेरे में एक गाड़ी चलती दिखाई दी. हालात को देखते हुए वेनेजुएला में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है. उधर, ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि वेनेजुएला और उसके नेता के खिलाफ अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा बलों ने राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर कर दिया है.

पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी सेना हाल के दिनों में कथित रूप से ड्रग की तस्करी में लगी बोट्स को निशाना बना रही थी. राष्ट्रपति मादुरो पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म फैलाने का आरोप है.

इससे पहले शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वह ड्रग की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है. पहले से रिकॉर्ड किए गए एक इंटरव्यू में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आरोप लगाया कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है.