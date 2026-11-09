दिवाली के बाद दिल्ली में स्मॉग; रिकॉर्ड स्तर पर AQI, डॉक्टरों ने दी घर में रहने की सलाह, सियासत भी जारी

दिवाली के जश्न के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट गहरा गया है, और कई इलाकों में धुएं और धूल की एक घनी परत छा गई है, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 तक पहुंच गया, जिससे राजधानी 'बहुत खराब' (very poor) श्रेणी में आ गई है. गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे पड़ोसी NCR शहरों में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ पाया गया. दीवाली की रात, अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर बहुत तेजी से बढ़ गया. CPCB के आंकड़ों के अनुसार, 9 नवंबर की सुबह 8:10 बजे दिल्ली का AQI 483 तक पहुंच गया, और कम से कम 15 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर यह आंकड़ा 400 के पार चला गया. हवा की गुणवत्ता में इस गिरावट के पीछे कई कारण थे - जैसे पटाखों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक गतिविधियां, फसलों के अवशेष जलाना और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां. वहीं डॉक्टरों ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी. घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की सलाह दी. इधर प्रदूषण पर सियासत भी शुरू हो गई है.