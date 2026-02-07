ETV Bharat / Videos

इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में ब्लास्ट, बारामूला में पाक के खिलाफ नारेबाजी - PROTEST AGAINST PAK BLAST

बारामूला में पाक के खिलाफ नारेबाजी (ETV Bharat)

Published : February 7, 2026 at 10:10 PM IST

जम्म-कश्मीर के बारामूला जिले के हंजीवेरा इलाके में शिया स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले के विरोध में श्रीनगर-बारामूला नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने 'पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए मार्च किया.

यह विरोध प्रदर्शन इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए सुसाइड बॉम्बिंग के बाद हुआ. शुक्रवार की नमाज के दौरान इस्लामाबाद के एक इमामबाड़े में आत्मघाती हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हो गए. 

पाकिस्तान ने बिना सबूत भारत पर आरोप मढ़ दिए, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया.  

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

