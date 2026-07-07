ETV Bharat / Videos

सिया और चेतन ने चुपके से की थी शादी !, पुलिस को चैट से मिले संकेत - PUNE REALTOR DEATH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पुलिस को चैट से मिले संकेत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 10:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल  की मंगेतर और इस केस में आरोपी सिया और उसके प्रेमी ने चेतन ने वारदात से कुछ महीने पहले गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. पुलिस ने ये खुलासा किया है और इसकी पुष्टि करने के लिए जांच में जुटी हैं. पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक सिया और चेतन की बीच हुई चैट से ये संकेत मिले हैं. पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या शादी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड थी या नहीं. सिया और चेतन के रिश्ते  के बीच केतन बाधा बन रहा था. इन्होंने केतन को रास्ते से हटान की साजिश रची. हत्या की योजना बहुत बारीकी से बनाई. वारदात को अंजाम देने से पहले  रिहर्सल भी किया. फिलहाल दोनों जेल में हैं. इन पर आरोप है कि 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले की एक चट्टान से धक्का देकर 25 साल के अग्रवाल की हत्या कर दी. सिया और केतन की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी. 

पुणे के रियल स्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल  की मंगेतर और इस केस में आरोपी सिया और उसके प्रेमी ने चेतन ने वारदात से कुछ महीने पहले गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. पुलिस ने ये खुलासा किया है और इसकी पुष्टि करने के लिए जांच में जुटी हैं. पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक सिया और चेतन की बीच हुई चैट से ये संकेत मिले हैं. पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या शादी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड थी या नहीं. सिया और चेतन के रिश्ते  के बीच केतन बाधा बन रहा था. इन्होंने केतन को रास्ते से हटान की साजिश रची. हत्या की योजना बहुत बारीकी से बनाई. वारदात को अंजाम देने से पहले  रिहर्सल भी किया. फिलहाल दोनों जेल में हैं. इन पर आरोप है कि 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले की एक चट्टान से धक्का देकर 25 साल के अग्रवाल की हत्या कर दी. सिया और केतन की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SIYA CHETAN SECRET MARRIAGE
KETAN AGRAWAL
CHETAN CHAUDHARY
PUNE REALTOR DEATH
SIYA CHETAN SECRET MARRIAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

भूस्खलन से तबाही

वायनाड सुरंग परियोजना स्थल पर भूस्खलन से तबाही: 3 लोगों की मौत, 18 घायल, मलबे में लोगों की तलाश जारी

July 7, 2026 at 10:37 PM IST
कोम में अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा

कोम में अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा, लाखों लोगों ने दी श्रद्धांजलि; नजफ, कर्बला और मशहद तक निकलेगा जनाजा

July 7, 2026 at 9:08 PM IST
EMMANUEL MACRON SYRIA VISIT

दमिश्क में मैक्रों के दौरे के दौरान दो धमाके, होटल से 125 मीटर दूर ब्लास्ट; 18 घायल, फ्रांसीसी राष्ट्रपति सुरक्षित

July 7, 2026 at 8:43 PM IST
CRICKETER ABHISHEK SHARMA PERSONALITY RIGHTS CASE

AI तस्वीरों और व्यक्तित्व अधिकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की याचिका पर 9 जुलाई को अगली सुनवाई

July 7, 2026 at 8:42 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.