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ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रायल के लिए खुला छह लेन का अंडरपास

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छह लेन का अंडरपास ट्रायल के लिए खोला गया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 5, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: दीवाली से पूर्व नोएडा वासियों को प्राधिकरण ने बड़ा तोहफा दिया है. 92 करोड़ की लागत से बना 700 मीटर लंबा छह लेन का अंडरपास चार दिन के लिए आम जनता के लिए गुरुवार को खोला गया है. इसका औपचारिक उद्घाटन 12 नवंबर को होगा. यह ट्रायल 5, 6 और 7, 8 नवंबर तक चलेगा. गुरुवार को यातायात अधिकारियों ने अंडरपास को ट्रायल के लिए शुरू कराया. लंबे समय से चार मूर्ति गोलचक्कर पर लगने वाले जाम से परेशान ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए यह परियोजना बड़ी राहत लेकर आई है. इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आकर्षक लाइटिंग और दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है. बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. इससे ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आने-जाने वालों का सफर पहले से आसान हो जाएगा. 

नई दिल्ली/नोएडा: दीवाली से पूर्व नोएडा वासियों को प्राधिकरण ने बड़ा तोहफा दिया है. 92 करोड़ की लागत से बना 700 मीटर लंबा छह लेन का अंडरपास चार दिन के लिए आम जनता के लिए गुरुवार को खोला गया है. इसका औपचारिक उद्घाटन 12 नवंबर को होगा. यह ट्रायल 5, 6 और 7, 8 नवंबर तक चलेगा. गुरुवार को यातायात अधिकारियों ने अंडरपास को ट्रायल के लिए शुरू कराया. लंबे समय से चार मूर्ति गोलचक्कर पर लगने वाले जाम से परेशान ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों के लिए यह परियोजना बड़ी राहत लेकर आई है. इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आकर्षक लाइटिंग और दीवारों पर सुंदर चित्रकारी की गई है. बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. इससे ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आने-जाने वालों का सफर पहले से आसान हो जाएगा. 

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ग्रेटर नोएडा में अंडरपास खोला गया
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