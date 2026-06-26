पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर का एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. पिछले साल 7 मई से शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत के छह जवान शहीद हुए थे. पहली बार उन शहीदों के नाम जारी किए गए हैं. उनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के "रोल ऑफ ऑनर" सेक्शन में पब्लिश किए गए हैं और नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में भी लिखे गए हैं. उनके नाम हैं- इन्फैंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, वीर चक्र से सम्मानित 4 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के जवान राइफलमैन सुनील कुमार, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन मूड मुरलीनाइक, 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी के हवलदार सुनील कुमार सिंह और 39 विंग के वायु सेना पदक विजेता सार्जेंट सुरेंद्र कुमार

जवानों के नाम मेमोरियल की "वॉल 3D" के उस सेक्शन में उकेरे गए हैं जो देश की सेवा में अपनी जान देने वाले सैन्य कर्मियों को समर्पित है. ऑपरेशन सिंदूर की जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक आधिकारिक रूप से यह किसी को भी पता नहीं था कि भारत ने कितने सैनिकों को खोया है. सरकार ने अब तक "ऑपरेशन सिंदूर" में मारे गए जवानों की पहचान का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया था.