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सहारनपुर से साकेत तक बुलडोजर जस्टिस पर SIO का सवाल, कहा- कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं ?

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SIO ने सहारनपुर के बुलडोजर जस्टिस पर उठाए सवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 2:47 PM IST

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नई दिल्ली: सहारनपुर में कथित तौर पर करीब सौ साल पुरानी मस्जिद को सरकारी जमीन पर बने होने के आरोप में गिराए जाने के बाद 'बुलडोजर जस्टिस' को लेकर बहस तेज है. स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा है कि किसी निर्माण को अवैध बताए जाने का आरोप अपने आप में बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं बन सकता. संगठन ने न्यायिक समीक्षा, सुनवाई का अधिकार और Places of Worship Act, 1991 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं दिल्ली के साकेत में दो महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट के मामले में भी यही सवाल सामने आता है कि कार्रवाई चाहे प्रशासनिक हो या पुलिस से जुड़ी, उसमें पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और तय कानूनी प्रक्रिया जरूरी है.

नई दिल्ली: सहारनपुर में कथित तौर पर करीब सौ साल पुरानी मस्जिद को सरकारी जमीन पर बने होने के आरोप में गिराए जाने के बाद 'बुलडोजर जस्टिस' को लेकर बहस तेज है. स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा है कि किसी निर्माण को अवैध बताए जाने का आरोप अपने आप में बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्तीकरण का आधार नहीं बन सकता. संगठन ने न्यायिक समीक्षा, सुनवाई का अधिकार और Places of Worship Act, 1991 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं दिल्ली के साकेत में दो महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट के मामले में भी यही सवाल सामने आता है कि कार्रवाई चाहे प्रशासनिक हो या पुलिस से जुड़ी, उसमें पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और तय कानूनी प्रक्रिया जरूरी है.

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