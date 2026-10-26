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गायक सुनील लोधी को देखकर झूम उठा मंडला, 'सागर में नैया डार दई' सुना लूटी महफिल

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मंडला में सुनील लोधी का हुआ स्वागत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2026 at 11:37 AM IST

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मंडला: हनुमान अंश मूवी के कलाकार और प्रसिद्ध गायक सुनील लोधी का रविवार को मंडला आगमन हुआ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उईके ने उनका स्वागत किया. इस दौरान सुनील लोधी ने अपना प्रसिद्ध भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई’ सुनाया. उनके भजन ने मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया. सुनील लोधी मंडला के बड़ी खैरी में स्थापित दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन चल समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं. चल समारोह के दौरान उनकी मौजूदगी आकर्षण का केंद्र रही. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, ''हमें बड़ी खुशी हुई कि हनुमान अंश मूवी में अपनी गायन के द्वारा सुनील अपनी सरल भाषा शैली से लोगों के दिल में घर कर गए हैं. ऐसे कलाकार का महिष्मति नगरी में आना और हमें इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ इससे खुशी की बात क्या होगी.''

मंडला: हनुमान अंश मूवी के कलाकार और प्रसिद्ध गायक सुनील लोधी का रविवार को मंडला आगमन हुआ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उईके ने उनका स्वागत किया. इस दौरान सुनील लोधी ने अपना प्रसिद्ध भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डार दई’ सुनाया. उनके भजन ने मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया. सुनील लोधी मंडला के बड़ी खैरी में स्थापित दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन चल समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं. चल समारोह के दौरान उनकी मौजूदगी आकर्षण का केंद्र रही. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, ''हमें बड़ी खुशी हुई कि हनुमान अंश मूवी में अपनी गायन के द्वारा सुनील अपनी सरल भाषा शैली से लोगों के दिल में घर कर गए हैं. ऐसे कलाकार का महिष्मति नगरी में आना और हमें इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ इससे खुशी की बात क्या होगी.''

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