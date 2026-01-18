VIDEO: IIT-BHU में मोहित चौहान की 'तुम से ही दिन होता है' पर खूब थिरके आईआईटीयंस - KASHIYATRA 26
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 5:31 PM IST
वाराणसी: IIT-BHU में वार्षिक सामाजिक-सांस्कृतिक महोत्सव काशीयात्रा-26 के दूसरे दिन गायक मोहित चौहान ने अपने पॉपुलर सॉन्ग से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. कार्यक्रम की शुरुआत उनके फेमस गीत ‘तुम से ही दिन होता है से हुई, जिसने आईआईटीयंस को उत्साह से भर दिया. इसके बाद ‘फिर से उड़ चला’ की प्रस्तुति ने युवाओं के उत्साह और बढ़ाया. जैसे ही ‘मसकली’ की चंचल धुन गूंजी, पूरा परिसर उत्सव में बदल गया और तालियों और नृत्य के साथ छात्र नजर आए. पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्र झूमते रहे. इस दौरान संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और स्टूटेंट का उत्साह बढ़ाया.
वाराणसी: IIT-BHU में वार्षिक सामाजिक-सांस्कृतिक महोत्सव काशीयात्रा-26 के दूसरे दिन गायक मोहित चौहान ने अपने पॉपुलर सॉन्ग से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. कार्यक्रम की शुरुआत उनके फेमस गीत ‘तुम से ही दिन होता है से हुई, जिसने आईआईटीयंस को उत्साह से भर दिया. इसके बाद ‘फिर से उड़ चला’ की प्रस्तुति ने युवाओं के उत्साह और बढ़ाया. जैसे ही ‘मसकली’ की चंचल धुन गूंजी, पूरा परिसर उत्सव में बदल गया और तालियों और नृत्य के साथ छात्र नजर आए. पूरे कार्यक्रम के दौरान छात्र झूमते रहे. इस दौरान संस्थान के निदेशक प्रो. अमित पात्रा भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और स्टूटेंट का उत्साह बढ़ाया.