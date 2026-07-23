ETV Bharat / Videos

सिक्किम सुरंग हादसा: 25 मजदूरों के शव बरामद, उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित - SIKKIM TUNNEL ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सिक्किम सुरंग हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 8:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सिक्किम के नामची जिले में हुए सुरंग हादसे में मारे गए 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हालांकि, अभी तक सिर्फ 11 मृतकों की पहचान हुई है, बाकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. रेस्क्यू टीमों ने 'ADIT-III' सुरंग में हुए हादसे के बाद फंसे बाकी मजदूरों को ढूंढने के लिए बुधवार देर रात तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. यह सुरंग निर्माणाधीन तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है. अत्यंत प्रतिकूल और खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद सुरंग के अंदर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. NHPC (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) की इस सुरंग में हुए हादसे से पैदा हुई स्थिति को संभालने और बचाव की कोशिशों को तेज करने के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), आसनसोल से एक दूसरी स्पेशल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है. यह टीम बुधवार रात करीब 10 बजे नामची में हादसे की जगह पर पहुंची और तुरंत ऑपरेशन में शामिल हो गई. दोनों एक्सपर्ट टीमों की मिली-जुली कोशिशें आधी रात तक जारी रहीं, जिससे सुरंग से कई और शव बरामद हुए; अब तक कुल 25 शव बरामद किए जा चुके हैं. सिक्किम सरकार और जिला प्रशासन चौबीसों घंटे हालात पर नजर रख रहे हैं.

सिक्किम के नामची जिले में हुए सुरंग हादसे में मारे गए 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हालांकि, अभी तक सिर्फ 11 मृतकों की पहचान हुई है, बाकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. रेस्क्यू टीमों ने 'ADIT-III' सुरंग में हुए हादसे के बाद फंसे बाकी मजदूरों को ढूंढने के लिए बुधवार देर रात तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. यह सुरंग निर्माणाधीन तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है. अत्यंत प्रतिकूल और खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद सुरंग के अंदर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. NHPC (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) की इस सुरंग में हुए हादसे से पैदा हुई स्थिति को संभालने और बचाव की कोशिशों को तेज करने के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), आसनसोल से एक दूसरी स्पेशल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है. यह टीम बुधवार रात करीब 10 बजे नामची में हादसे की जगह पर पहुंची और तुरंत ऑपरेशन में शामिल हो गई. दोनों एक्सपर्ट टीमों की मिली-जुली कोशिशें आधी रात तक जारी रहीं, जिससे सुरंग से कई और शव बरामद हुए; अब तक कुल 25 शव बरामद किए जा चुके हैं. सिक्किम सरकार और जिला प्रशासन चौबीसों घंटे हालात पर नजर रख रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

SIKKIM TUNNEL COLLAPSE
SIKKIM TUNNEL ACCIDENT
HIGH LEVEL INQUIRY COMMITTEE FORMED
सिक्किम सुरंग हादसा
SIKKIM TUNNEL ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

घाटी में हाई अलर्ट

अनंतनाग में आतंकवादी हमले के बाद घाटी में हाई अलर्ट, तलाशी अभियान तेज, दो टेररिस्ट के ढहाए गए घर

July 23, 2026 at 8:24 PM IST
तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश

सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया

July 23, 2026 at 6:04 PM IST
PARLIAMENT MONSOON SESSION DAY 4 UPDATES

NEET पर संसद में भारी हंगामा; NDA और INDIA ब्लॉक आमने-सामने, लोकसभा-राज्यसभा स्थगित!

July 23, 2026 at 4:40 PM IST
IMD WEATHER UPDATE TODAY

देशभर में मानसून का कहर; MP-UP में भारी बारिश का अलर्ट, असम में बाढ़ से 41 की मौत

July 23, 2026 at 4:36 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.