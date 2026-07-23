सिक्किम के नामची जिले में हुए सुरंग हादसे में मारे गए 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हालांकि, अभी तक सिर्फ 11 मृतकों की पहचान हुई है, बाकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. रेस्क्यू टीमों ने 'ADIT-III' सुरंग में हुए हादसे के बाद फंसे बाकी मजदूरों को ढूंढने के लिए बुधवार देर रात तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. यह सुरंग निर्माणाधीन तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है. अत्यंत प्रतिकूल और खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद सुरंग के अंदर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. NHPC (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) की इस सुरंग में हुए हादसे से पैदा हुई स्थिति को संभालने और बचाव की कोशिशों को तेज करने के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), आसनसोल से एक दूसरी स्पेशल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है. यह टीम बुधवार रात करीब 10 बजे नामची में हादसे की जगह पर पहुंची और तुरंत ऑपरेशन में शामिल हो गई. दोनों एक्सपर्ट टीमों की मिली-जुली कोशिशें आधी रात तक जारी रहीं, जिससे सुरंग से कई और शव बरामद हुए; अब तक कुल 25 शव बरामद किए जा चुके हैं. सिक्किम सरकार और जिला प्रशासन चौबीसों घंटे हालात पर नजर रख रहे हैं.