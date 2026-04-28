सिक्किम: पीएम मोदी ने 4,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की दी सौगात, युवाओं के साथ फुटबॉल खेलकर जीता दिल - SIKKIM PROJECTS WORTH RS 4000 CR
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Published : April 28, 2026 at 8:13 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम के 50वें राज्य बनने के जश्न के समापन समारोह के दौरान 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार न केवल अपनी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, बल्कि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के लिए 'एक्ट फास्ट’के लिए भी दृढ़ संकल्पित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के इन आठ राज्यों को भारत की 'अष्टलक्ष्मी' बताया, जो समृद्धि, धन और शुभता के बहुआयामी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार, अष्टलक्ष्मी धन की देवी लक्ष्मी के आठ विशेष रूप .. आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, सन्तानलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी और विद्यालक्ष्मी हैं, जिनकी पूजा समृद्धि के लिए की जाती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम के 50वें राज्य बनने के जश्न के समापन समारोह के दौरान 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार न केवल अपनी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, बल्कि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के लिए 'एक्ट फास्ट’के लिए भी दृढ़ संकल्पित है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के इन आठ राज्यों को भारत की 'अष्टलक्ष्मी' बताया, जो समृद्धि, धन और शुभता के बहुआयामी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं. पौराणिक मान्यता के अनुसार, अष्टलक्ष्मी धन की देवी लक्ष्मी के आठ विशेष रूप .. आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, सन्तानलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी और विद्यालक्ष्मी हैं, जिनकी पूजा समृद्धि के लिए की जाती है.