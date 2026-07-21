सिक्किम टनल हादसा: लैंडस्लाइड से 7 मजदूरों की मौत, मीथेन गैस लीक होने से 20 को बचाने में आ रही मुश्किल! - METHANE GAS LEAK
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Published : July 21, 2026 at 11:51 AM IST
सिक्किम के नामची जिले (मामरिंग) में निर्माणाधीन समरदुंग टनल में सोमवार को हुए लैंडस्लाइड से एक दर्दनाक हादसा हो गया है. मलबे के कारण टनल का प्रवेश द्वार बंद हो गया. जिसमें करीब 27 मजदूर फंस गए। प्रशासन की जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 7 मजदूरों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 20 मजदूर अब भी अंदर फंसे हुए हैं. टनल के अंदर मीथेन गैस के रिसाव, कम जगह और खराब रोशनी के कारण NDRF, SDRF और अन्य टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यह सुरंग तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है. पश्चिम बंगाल से गैस-रोधी उपकरणों के साथ विशेष टीम बुलाई गई है और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं.
सिक्किम के नामची जिले (मामरिंग) में निर्माणाधीन समरदुंग टनल में सोमवार को हुए लैंडस्लाइड से एक दर्दनाक हादसा हो गया है. मलबे के कारण टनल का प्रवेश द्वार बंद हो गया. जिसमें करीब 27 मजदूर फंस गए। प्रशासन की जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 7 मजदूरों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 20 मजदूर अब भी अंदर फंसे हुए हैं. टनल के अंदर मीथेन गैस के रिसाव, कम जगह और खराब रोशनी के कारण NDRF, SDRF और अन्य टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यह सुरंग तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है. पश्चिम बंगाल से गैस-रोधी उपकरणों के साथ विशेष टीम बुलाई गई है और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास जारी हैं.