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रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी 2307 की 4 शावकों के साथ हुई साइटिंग, पर्यटक हुए रोमांचित

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बाघिन टी 2307 अपने 4 शावकों संग आई नजर (Source - Locals)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2026 at 8:17 PM IST

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सवाई माधोपुर : रणथंभौर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नए पर्यटन सत्र बाद से ही बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. शनिवार को रणथंभौर भ्रमण करने पहुंचे सैलानियों को जोन नंबर 4 में बाघिन टी-2307 अपने चारों शावकों के साथ घूमती हुई नजर आई. बाघिन को एक साथ चार शावकों के साथ देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे. इस दौरान सैलानियों ने इस शानदार नजारे को अपने कैमरों में कैद कर लिया. सैलानी बाघिन व उसके चारों नन्हे शावकों की अठखेलियां देख कर बेहद उत्साहित नजर आए. इस दौरान बाघिन अपने नन्हे शावकों को दुलारती नजर आई. वन विभाग के मुताबिक बाघिन टी 2307 ने साल 2025 में शावकों को जन्म दिया था. दिसंबर 2025 के शुरुआत में वन विभाग के कैमरा ट्रैप और गश्त के दौरान बाघिन टी-2307 के साथ केवल तीन शावकों के होने की पुष्टि हुई थी. फिर उसका चौथा शावक भी नजर आया था.

सवाई माधोपुर : रणथंभौर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नए पर्यटन सत्र बाद से ही बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. शनिवार को रणथंभौर भ्रमण करने पहुंचे सैलानियों को जोन नंबर 4 में बाघिन टी-2307 अपने चारों शावकों के साथ घूमती हुई नजर आई. बाघिन को एक साथ चार शावकों के साथ देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे. इस दौरान सैलानियों ने इस शानदार नजारे को अपने कैमरों में कैद कर लिया. सैलानी बाघिन व उसके चारों नन्हे शावकों की अठखेलियां देख कर बेहद उत्साहित नजर आए. इस दौरान बाघिन अपने नन्हे शावकों को दुलारती नजर आई. वन विभाग के मुताबिक बाघिन टी 2307 ने साल 2025 में शावकों को जन्म दिया था. दिसंबर 2025 के शुरुआत में वन विभाग के कैमरा ट्रैप और गश्त के दौरान बाघिन टी-2307 के साथ केवल तीन शावकों के होने की पुष्टि हुई थी. फिर उसका चौथा शावक भी नजर आया था.

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बाघिन टी 2307 की 4 शावकों साइटिंग
RANTHAMBORE TIGER RESERVE
शावकों को दुलारती नजर आई बाघिन

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