सीधी: संजय टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ दृश्य सामने आया है. यहां दुबरी रेंज क्षेत्र में T17 नामक बाघिन चीतल का शिकार करते दिखाई दी. बाघिन चीतल को अपने शक्तिशाली दांतों में दबाकर ले जाते दिखी. अद्भुत नजारा देख पर्यटक रोमांचित हो उठे. यह पूरा घटनाक्रम पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह दृश्य पर्यटकों के लिए रोमांच से भरपूर था. पहली बार ऐसा देखा गया है कि बाघिन T17 ने चीतल का शिकार कर उसे अपने मुंह में दबाकर बच्चों के लिए अपने टेरिटरी की ओर ले जाते हुए पर्यटकों के सामने से गुजरी. यह नजारा प्राकृतिक और वन्य व्यवहार को बेहद करीब से देखने का अवसर था.