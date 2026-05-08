सुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे. बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया. बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां विश्व बांग्ला कन्वेशन सेंटर में बीजेपी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया. नाम के एलान बाद अमित शाह ने उन्हें माला पहनाई. इसके बाद उन्होंने बंगाल में राजनीतिक हिंसा के दौर का जिक्र किया. साथ ही, अमित शाह ने बंगाल के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का भरोसा दिलाया.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी पहली बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है. नई सरकार का शपथ ग्रहण कल शनिवार यानी नौ मई को होगा. इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त उत्साह है.