रायपुर: नया रायपुर में प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी शुभारंभ कार्यक्रम हो रहा है. इस कार्यक्रम में शामिल होने इसरो के गगनयान मिशन के हिस्सा रहे अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायु सेवा के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहुंचे हैं. शुभांशु शुक्ला छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए है. सरकार की तरफ से आयोजित अंतरिक्ष संगवारी प्रोजेक्ट काफी अहम माना जा रहा है. इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी नया रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि इससे नए खोज और सृजन को बल मिलेगा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर काफी प्रसन्नता महसूस हो रही है, साथ ही यहां जिस तरीके से बच्चों में उत्साह दिख रहा है वह भी काफी महत्वपूर्ण है.