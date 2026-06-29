श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के आठ आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा रिमांड कोर्ट ने 14 जुलाई तक के लिए स्वीकृत कर ली है. यह रिमांड आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत से जारी हुआ. रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ. चढ़ावा चोरी प्रकरण में आठ आरोपी जेल में हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ विवेचना संपूर्ण न हो पाने और विवेचना के लिए और समय दिए जाने की याचना विवेचक की ओर से की गई थी. विवेचक क्षेत्राधिकार अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी द्वारा सभी आरोपियों का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड 14 दिवस के लिए स्वीकृत करने के लिए अर्जी भी दी गई थी. विवेचक द्वारा प्रस्तुत केस डायरी और अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन करने के बाद कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से सभी आरोपियों का रिमांड स्वीकृत कर लिया. मामले में अगली पेशी 13 जुलाई नियत की गई है.