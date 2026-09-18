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कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, टला बड़ा हादसा

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शॉर्ट सर्किट से लगी आग (वीडियो -socail media)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 2:25 PM IST

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कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर गुरुवार रात दिल्ली छोर वाले फुट ओवर ब्रिज के नीचे एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. तेज बारिश और हवा के बीच पैनल से धुआं और चिंगारियां उठती देख स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सामने आया. राहत की बात यह रही कि पैनल के पास कोई मौजूद नहीं था और स्टाफ ने यात्रियों को तुरंत वहां जाने से रोक दिया. स्टेशन स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए महज 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. इस हादसे में पैनल और वायरिंग जलकर खाक हो गई है. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन के अनुसार, घटना की पूरी जांच की जा रही है.

कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर गुरुवार रात दिल्ली छोर वाले फुट ओवर ब्रिज के नीचे एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. तेज बारिश और हवा के बीच पैनल से धुआं और चिंगारियां उठती देख स्टेशन पर हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सामने आया. राहत की बात यह रही कि पैनल के पास कोई मौजूद नहीं था और स्टाफ ने यात्रियों को तुरंत वहां जाने से रोक दिया. स्टेशन स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए महज 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. इस हादसे में पैनल और वायरिंग जलकर खाक हो गई है. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन के अनुसार, घटना की पूरी जांच की जा रही है.

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स्टेशन इलेक्ट्रिक पैनल
कोटा जंक्शन
KOTA JUNCTION
शॉर्ट सर्किट से लगी आग
FIRE IN ELECTRIC PANEL

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