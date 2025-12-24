गुजरात के अहमदाबाद का लाल दरवाजा और ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर के आस-पास का इलाका.यहां सालों से फेरी वाले अपनी दुकान लगाते थे. लेकिन प्रशासन ने इनको यहां से हटा दिया है. जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी. वो इलाका आज खाली पड़ा है. जिसके बाद इनका दर्द छलक पड़ा. ये कई पीढ़ियों से इस जगह पर फेरी लगाते थे और दो वक्त की रोजी रोटी कमाते थे. लेकिन आज इनसे सब छीन लिया गया. किसी को अपने बच्चों की फीस टेंशन सताने लगी है. तो किसी को घर कैसे चलेगा इसकी चिंता है. जब इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि यहां ट्रैफिक का दबाव था. इनको दूसरी जगह दी गई है. जहां ये दुकान लगा सकते हैं.