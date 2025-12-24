ETV Bharat / Videos

अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके से उजाड़ी दुकानें, फेरीवालों का छलका दर्द - SHOPS DEMOLISHED IN AHMEDABAD

फेरीवालों का छलका दर्द (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 11:08 PM IST

 गुजरात के अहमदाबाद का लाल दरवाजा और ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर के आस-पास का इलाका.यहां सालों से फेरी वाले अपनी दुकान लगाते थे. लेकिन प्रशासन ने इनको यहां से हटा दिया है. जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी. वो इलाका आज खाली पड़ा है. जिसके बाद इनका दर्द छलक पड़ा. ये कई पीढ़ियों से इस जगह पर फेरी लगाते थे और दो वक्त की रोजी रोटी कमाते थे. लेकिन आज इनसे सब छीन लिया गया. किसी को अपने बच्चों की फीस टेंशन सताने लगी है. तो किसी को घर कैसे चलेगा इसकी चिंता है. जब इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि यहां ट्रैफिक का दबाव था. इनको दूसरी जगह दी गई है. जहां ये दुकान लगा सकते हैं.

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

