ETV Bharat / Videos

शोपियां एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी ढेर, 5 दिन के संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता - TERRORIST KILLED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
SHOPIAN ENCOUNTER LATEST NEWS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के सैदापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया. मारे गए आतंकी की पहचान कुलगाम निवासी जाकिर अहमद गनी के रूप में हुई है, जो सितंबर 2023 से लापता था और बाद में उसके लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी. खुफिया सूचना के आधार पर शुरू हुआ यह संयुक्त ऑपरेशन पांच दिन तक चला. मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढेर कर दिया और घटनास्थल से हथियार तथा गोला-बारूद भी बरामद किए गए. इस अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG), भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की. फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के सैदापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया. मारे गए आतंकी की पहचान कुलगाम निवासी जाकिर अहमद गनी के रूप में हुई है, जो सितंबर 2023 से लापता था और बाद में उसके लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी. खुफिया सूचना के आधार पर शुरू हुआ यह संयुक्त ऑपरेशन पांच दिन तक चला. मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढेर कर दिया और घटनास्थल से हथियार तथा गोला-बारूद भी बरामद किए गए. इस अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG), भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की. फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

LASHKAR E TAIBA
ZAKIR AHMAD GANI
JAMMU KASHMIR
TERRORIST KILLED
SHOPIAN ENCOUNTER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

DODA CLOUDBURST LATEST NEWS

जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही, 48 घंटे में तीसरी बार आई बाढ़; घर, दुकानें और वाहन मलबे में दबे

July 8, 2026 at 1:16 PM IST
Vehicle registration rule change India

केंद्र का बड़ा प्रस्ताव: दूसरे राज्य में 3 साल तक नहीं बदलना होगा वाहन का नंबर, मोटर व्हीकल नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

July 8, 2026 at 1:13 PM IST
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में किया हमला

खामनेई की अंतिम यात्रा के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में किया हमला

July 7, 2026 at 11:09 PM IST
पुलिस को चैट से मिले संकेत

सिया और चेतन ने चुपके से की थी शादी !, पुलिस को चैट से मिले संकेत

July 7, 2026 at 10:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.