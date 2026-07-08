जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के सैदापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया. मारे गए आतंकी की पहचान कुलगाम निवासी जाकिर अहमद गनी के रूप में हुई है, जो सितंबर 2023 से लापता था और बाद में उसके लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी. खुफिया सूचना के आधार पर शुरू हुआ यह संयुक्त ऑपरेशन पांच दिन तक चला. मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढेर कर दिया और घटनास्थल से हथियार तथा गोला-बारूद भी बरामद किए गए. इस अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG), भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की. फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है.