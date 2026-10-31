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जूता फैक्ट्री में भीषण आग: दिल्ली के मंगोलपुरी में चार की मौत, दो गंभीर

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HUGE FIRE AT SHOE FACTORY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2026 at 12:17 PM IST

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दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक जूता फैक्ट्री में शुक्रवार रात को भीषण आग लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में शुरू हुई और देखते ही देखते उसका धुआं पूरी इमारत में फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। बाहरी जिले के डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार, इस हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था या नहीं।

दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक जूता फैक्ट्री में शुक्रवार रात को भीषण आग लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में शुरू हुई और देखते ही देखते उसका धुआं पूरी इमारत में फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। बाहरी जिले के डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार, इस हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था या नहीं।

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