जूता फैक्ट्री में भीषण आग: दिल्ली के मंगोलपुरी में चार की मौत, दो गंभीर
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Published : October 31, 2026 at 12:17 PM IST
दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक जूता फैक्ट्री में शुक्रवार रात को भीषण आग लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में शुरू हुई और देखते ही देखते उसका धुआं पूरी इमारत में फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। बाहरी जिले के डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार, इस हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था या नहीं।
दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक जूता फैक्ट्री में शुक्रवार रात को भीषण आग लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आग फैक्ट्री के बेसमेंट में शुरू हुई और देखते ही देखते उसका धुआं पूरी इमारत में फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। बाहरी जिले के डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार, इस हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है। फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार और वहां काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था या नहीं।