शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक लापरवाही का मामला सामने आया है. यहां मंगलवार रात करीब 9 बजे चिंताहरण मंदिर के पास स्थित भुजरिया तालाब से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकल आया. सड़क पर मगरमच्छ को घूमता देख आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई. वहीं, कुछ लोग विशाल मगरमच्छ को देखने के लिए उमड़ पड़े. इस दौरान मौके पर मौजूद दो युवकों ने लापरवाहीपूर्वक भाग रहे मगरमच्छ की पूंछ पकड़ ली. आसपास खड़े कुछ लोग युवकों को ऐसा न करने की चेतावनी दी. इसके बावजूद वे लगातार मगरमच्छ को रोकने की कोशिश करते रहे. गनीमत रही कि लोगों की भीड़ और तेज आवाज सुनकर मगरमच्छ हमला किये बिना तालाब में चला गया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट किया जा रहा है. इस मामले में शिवपुरी DFO सुधांशु यादव ने कहा कि "यह मामला हमारे संज्ञान में आया है. वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है".