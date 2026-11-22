शिवपुरी: कोलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच-46 पर अन्नपूर्णा होटल के पास रविवार शाम मछलियों से लदा एक लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. दुर्घटना के कारण वाहन में लदी मछलियों की करीब 30 पेटियां सड़क पर जा गिरीं और मछलियां फैल गईं. हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों में बिखरी मछलियां और पेटियां उठाकर ले जाने की होड़ मच गई. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है. लोडिंग वाहन झांसी से मछलियों की खेप लेकर गुना की ओर जा रहा था. ​प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुर्घटना होते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और सड़क पर बिखरी मछलियां व पेटियां समेटकर ले जाने लगे. घटना की सूचना मिलते ही कोलारस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए लोगों को घटनास्थल से हटाया. गनीमत रही कि इस हादसे में लोडिंग वाहन के चालक को केवल मामूली चोटें आईं. ​चालक मिथुन राय ने पुलिस को बताया कि वह झांसी से मछलियों की 30 पेटियां लेकर गुना जा रहा था, तभी कोलारस के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है.