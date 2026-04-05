ETV Bharat / Videos

आधी रात को भौंक रहा था पालतू कुत्ता, घर में खतरनाक जानवर को देख परिवार के उड़े होश - SHIVPURI CROCODILE ENTERED HOUSE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
लोगों ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 2:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी: शनिवार रात को शिवपुरी जिले में जोरदार बारिश हुई. जिसकी वजह से एक विशाल मगरमच्छ तालाब छोड़कर नाले से होता हुआ राजू बाथम के घर में घुस गया. गनीमत रही की मगरमच्छ को पालतू कुत्ते ने देख लिया और शोर करना शुरू कर दिया. मगरमच्छ को देख घर में मौजूद लोग घबरा गए और उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. परिवार और पड़ोसियों ने लाठियों की मदद से मगरमच्छ को किसी तरह घर से बाहर निकाला. वह नाले के रास्ते वापस तालाब में चला गया. राजू बाथम ने बताया, ''घर परिवार और पड़ोसियों ने लाठियों की मदद से मगरमच्छ को बाहर निकालने का प्रयास किया इस दौरान मगरमच्छ आक्रामक हो गया और उसने कई बार अपना जबड़ा खोलकर लोगों को डराने की कोशिश की. लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा. काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे पास के नाले की ओर खदेड़ दिया. मगरमच्छ नाले के रास्ते जाधव सागर तालाब की ओर चला गया.'

शिवपुरी: शनिवार रात को शिवपुरी जिले में जोरदार बारिश हुई. जिसकी वजह से एक विशाल मगरमच्छ तालाब छोड़कर नाले से होता हुआ राजू बाथम के घर में घुस गया. गनीमत रही की मगरमच्छ को पालतू कुत्ते ने देख लिया और शोर करना शुरू कर दिया. मगरमच्छ को देख घर में मौजूद लोग घबरा गए और उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. परिवार और पड़ोसियों ने लाठियों की मदद से मगरमच्छ को किसी तरह घर से बाहर निकाला. वह नाले के रास्ते वापस तालाब में चला गया. राजू बाथम ने बताया, ''घर परिवार और पड़ोसियों ने लाठियों की मदद से मगरमच्छ को बाहर निकालने का प्रयास किया इस दौरान मगरमच्छ आक्रामक हो गया और उसने कई बार अपना जबड़ा खोलकर लोगों को डराने की कोशिश की. लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा. काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे पास के नाले की ओर खदेड़ दिया. मगरमच्छ नाले के रास्ते जाधव सागर तालाब की ओर चला गया.'

For All Latest Updates

TAGGED:

DOG ALERTS FAMILY CROCODILE
CROCODILE ATTACKED PEOPLES SHIVPURI
SHIVPURI CROCODILE INVASION
SHIVPURI CROCODILE RESCUE
SHIVPURI CROCODILE ENTERED HOUSE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Mahakale Temple bhasm aarti

बाबा महाकाल की भस्म आरती से मिली अद्भुत ऊर्जा, अभिनेत्री कावेरी प्रियम ने सुनाया अनुभव

April 4, 2026 at 12:49 PM IST
DHURANDHAR 2 ACTOR RAKESH BEDI

धुरंधर 2 के जमील जमाली पहुंचे महाकाल के दर्शन को, नंदी हॉल में बैठकर लगाया ध्यान

April 2, 2026 at 4:42 PM IST
Jabalpur Car Crushed 4 peoples

जबलपुर के मोहल्ले में यमराज बन दौड़ी कार, 3 लोगों को कुचलते निकली, युवक की मौत

March 31, 2026 at 12:25 PM IST
Rupali Ganguly baba mahakal temple visit

अभिनेत्री रूपाली गांगुली की महाकाल भक्ति, भस्म आरती को देखती रह गईं एक्ट्रेस

March 29, 2026 at 12:26 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.