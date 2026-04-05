शिवपुरी: शनिवार रात को शिवपुरी जिले में जोरदार बारिश हुई. जिसकी वजह से एक विशाल मगरमच्छ तालाब छोड़कर नाले से होता हुआ राजू बाथम के घर में घुस गया. गनीमत रही की मगरमच्छ को पालतू कुत्ते ने देख लिया और शोर करना शुरू कर दिया. मगरमच्छ को देख घर में मौजूद लोग घबरा गए और उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए. परिवार और पड़ोसियों ने लाठियों की मदद से मगरमच्छ को किसी तरह घर से बाहर निकाला. वह नाले के रास्ते वापस तालाब में चला गया. राजू बाथम ने बताया, ''घर परिवार और पड़ोसियों ने लाठियों की मदद से मगरमच्छ को बाहर निकालने का प्रयास किया इस दौरान मगरमच्छ आक्रामक हो गया और उसने कई बार अपना जबड़ा खोलकर लोगों को डराने की कोशिश की. लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा. काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को घर से बाहर निकाल दिया और उसे पास के नाले की ओर खदेड़ दिया. मगरमच्छ नाले के रास्ते जाधव सागर तालाब की ओर चला गया.'