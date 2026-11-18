कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो गया है. एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेताओं ने किताब की लेखिका सोनिया गांधी पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़मरोड़ पेश करने और किताब में वीर सावरकर के अपमान का आरोप लगाया है. किताब का विरोध के दौरान शिवसेना के नेताओं ने किताब के पन्ने फाड़ दिए. शिवसेना नेताओं ने सावरकर को हिंदुत्व की आत्म बताया और किताब के प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से पेज 201 और 443 से कुछ हिस्से हटाने की मांग की. शिवसेना यूबीटी ने भी किताब पर बैन लगाने की मांग की है. कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' बीते 10 नवंबर को प्रकाशित हुई थी. एक सप्ताह के भीतर इस किताब की दो लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं. लेकिन, किताब के कई अंशों को लेकर अलग-अलग सियासी दल और समुदायों के लोग आपत्ति जता रहे हैं.