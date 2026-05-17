फारस की खाड़ी में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दुनिया भर में बनी चिंता के बीच भारत का एक और जहाज एलपीजी लेकर गुजरात पहुंच गया. कतर से 20,000 टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर आया यह जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार करने के बाद गुजरात के कच्छ जिले स्थित कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पहुंच गया है. इस बारे में अधिकारियों ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि मार्शल आइलैंड के ध्वज वाला पोत ‘एमवी सिमी’ कतर से रवाना हुआ था. यह जहाज 13 मई को होर्मुज पार करने के बाद शनिवार रात करीब 11:30 बजे कांडला बंदरगाह पर पहुंच गया. पश्चिम एशिया में संकट पैदा होने के बाद मार्च की शुरुआत से अबतक 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं. इनमें 12 एलपीजी टैंकर और एक कच्चा तेल ले जाने वाला पोत भी शामिल है. बता दें कि ओमान तट के समीप स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है. इसी मार्ग से दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का करीब पांचवां हिस्सा गुजरता है.