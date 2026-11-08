नन्हे हाथों का बड़ा हुनर! शिमला के खास बच्चों की मेहनत से रोशन होगी दिवाली

शिमला के न्यू शिमला स्थित उड़ान पेरेंट्स एंड गार्जियंस सोसाइटी के विशेष बच्चे इस दिवाली अपने हुनर से लोगों का दिल जीत रहे हैं. यहां बच्चे हाथों से रंग-बिरंगी मोमबत्तियां, राखियां और सजावटी सामान तैयार करते हैं. वर्ष 2003 में शुरू हुई यह संस्था फिलहाल 42 विशेष बच्चों को शिक्षा, थेरेपी और कौशल विकास का प्रशिक्षण दे रही है. कभी इस केंद्र का विरोध होता था, लेकिन आज स्थानीय लोग और सेवानिवृत्त महिलाएं बच्चों की मदद के लिए आगे आ रही हैं. संस्था का मकसद कमाई करना नहीं, बल्कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज में सम्मानजनक पहचान दिलाना है.