भारत की महिला टीम ने रचा इतिहास, शिमला के लोगों ने कहा- हमारी भी है ये जीत - PUBLIC REACTION ON INDIA TEAM WINS

Published : November 3, 2025 at 4:23 PM IST

शिमला: महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के साथ ही भारत की बेटियों ने क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रच दिया. इस ऐतिहासिक शिमला की वादियों में इस जीत की गूंज उठी. मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप अपने नाम किया. भारत ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से मात दी. बैटिंग में शैफाली वर्मा ने 87 रन की धमाकेदार पारी खेली, जहां गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने पांच विकेट लेकर अपनी टीम की जीत पक्की की. वहीं, शिमला में भी इस सफलता को लेकर उत्साह के रंग बिखरे हुए थे.

शिमला में लोगों ने कहा कि, "आज पूरे भारत के साथ-साथ हमारा शिमला भी जीत रहा है. हमारे हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर पर हमें गर्व है. विशेष रूप से यह मुकाबला इसलिए भी अहम था क्योंकि इससे पहले भारतीय महिला टीम को कई मौकों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने संयम और जोश दोनों दिखाए. भारत की महिला टीम की यह जीत केवल एक कप या ट्रॉफी नहीं, बल्कि हर उस सपने की जीत है जो मेहनत, साहस और विश्वास से साकार होता है. शिमला के लोगों ने इस जीत को नए युग की शुरुआत बताया, जहां बेटियां अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि खेल की असली नायिका हैं." 

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

