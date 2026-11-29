शिमला: इतिहास के पन्नों को पलटें तो शिमला की पहचान केवल अपनी खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह शहर लंबे समय से शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. ब्रिटिश शासनकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी रहे शिमला में आज भी कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं, जो इसके गौरवशाली अतीत की कहानी बयां करती हैं. इनमें यहां के ऐतिहासिक स्कूलों का विशेष स्थान है.

ब्रिटिश दौर से ही शिमला शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल रहा है. शहर में कई ऐसे प्रतिष्ठित स्कूल हैं, जो 150 साल से भी अधिक पुराना इतिहास समेटे हुए हैं. इन शिक्षण संस्थानों से पढ़कर निकली कई नामचीन हस्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है. समय के साथ शिक्षा के तौर-तरीकों में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इन ऐतिहासिक स्कूलों ने अपनी शैक्षणिक विरासत और गुणवत्ता को आज भी कायम रखा है. आज से करीब 178 साल पहले, जब देश के अधिकांश हिस्सों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार शुरुआती दौर में था, उस समय शिमला में एक ऐसा स्कूल स्थापित हो चुका था, जिसने कई पीढ़ियों को शिक्षा देने के साथ शहर की बौद्धिक और सांस्कृतिक पहचान को भी आकार दिया. ये स्कूल है राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी, जिसे शिमला का सबसे पुराना सरकारी स्कूल माना जाता है. इसकी पहचान केवल एक शिक्षण संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि ब्रिटिशकालीन इतिहास, औपनिवेशिक वास्तुकला, दुर्लभ पुस्तकों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और देश-विदेश में पहचान बनाने वाले पूर्व विद्यार्थियों से भी जुड़ी है. लालपानी स्कूल की स्थापना वर्ष 1848 में हुई थी. शुरुआती दौर में इसे म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल, शिमला के नाम से जाना जाता था. ब्रिटिश शासन के दौरान नगर प्रशासन की देखरेख में शुरू हुए इस संस्थान का उद्देश्य शहर में शिक्षा को बढ़ावा देना था.