ठंड में गर्मी का एहसास! शिमला MSME फेस्ट में छाया सिरमौरी लोइया - SIRMAURI LOIYA

MSME फेस्ट में सिरमौरी लोइया का जलवा (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 10:51 PM IST

1 Min Read
शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान एक बार फिर हिमाचल की संस्कृति और परंपरा का गवाह बना. तीन दिनों तक चले MSME फेस्ट के अंतिम दिन यहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. मेले में जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र का पारंपरिक 'लोइया' मुख्य आकर्षण रहा. मोटे ऊनी कपड़े से हाथों से तैयार किया गया यह लोइया करीब पांच महीने की मेहनत का नतीजा होता है और इसकी कीमत लगभग 10 हजार रुपये है. कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में यह लोइया पहाड़ों के लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद सुरक्षा है. सिरमौर में इसे पहनना सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि सम्मान और पहचान का प्रतीक माना जाता है.

TAGGED:

MSME FEST SHIMLA
HIMACHAL TRADITIONAL CLOTHES
HIMACHAL HANDICRAFT
HIMACHALI LOIYA
SIRMAURI LOIYA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

संपादक की पसंद

