खामेनेई की मौत के बाद श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन - PROTESTS FROM SRINAGAR TO LUCKNOW
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 1, 2026 at 7:32 PM IST
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इज़राइली और US स्ट्राइक में मौत के विरोध में जम्मू-कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर और दूसरे शिया आबादी वाले इलाकों समेत पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं. रविवार को श्रीनगर के लालचौक में घंटा घर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और खामेनेई की हत्या पर दुख जताया. कुलगाम, पुलवामा, बडगाम और घाटी के दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन हुए. शोक मनाने वालों ने खामेनेई की तस्वीरें ले रखी थीं और US और इज़राइल के खिलाफ नारे लगाए. इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुए. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने तीन दिन के शोक की घोषणा की. उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय और सभी मानवतावादियों से अपील की कि वे विरोध में अपनी दुकानें और बिजनेस बंद रखें. कर्नाटक के कुछ हिस्सों में रहने वालों ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर दुख और गुस्सा दिखाया है.
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इज़राइली और US स्ट्राइक में मौत के विरोध में जम्मू-कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर और दूसरे शिया आबादी वाले इलाकों समेत पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं. रविवार को श्रीनगर के लालचौक में घंटा घर पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और खामेनेई की हत्या पर दुख जताया. कुलगाम, पुलवामा, बडगाम और घाटी के दूसरे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन हुए. शोक मनाने वालों ने खामेनेई की तस्वीरें ले रखी थीं और US और इज़राइल के खिलाफ नारे लगाए. इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुए. शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने तीन दिन के शोक की घोषणा की. उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय और सभी मानवतावादियों से अपील की कि वे विरोध में अपनी दुकानें और बिजनेस बंद रखें. कर्नाटक के कुछ हिस्सों में रहने वालों ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर दुख और गुस्सा दिखाया है.