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ईरान युद्ध और सीज़फायर पर शिया धर्मगुरु कल्वे जव्वाद ने दिया बड़ा बयान, सुनिए क्या कहा - MAULANA KALBE JAWAD NAQVI

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शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद से खास बातचीत (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 9, 2026 at 11:59 AM IST

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नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे ताजा हालात पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने बड़ा बयान दिया है.  मौलाना कल्वे जव्वाद ने कहा कि मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव के बाद ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर पर सहमति बनना एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों और हमलों की आशंका ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था.  शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने इस सीज़फायर पर अपनी राय रखते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की भी बात कही.“हम हमेशा अमन और इंसानियत के हक में रहे हैं. अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर हुआ है, तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ दिखावा न हो. असली शांति तभी आएगी जब दोनों देश ईमानदारी से बातचीत करें और जुल्म के खिलाफ खड़े हों.” विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. ऐसे में सीज़फायर का टिकना आसान नहीं होगा.

नई दिल्ली: ईरान और अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे ताजा हालात पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने बड़ा बयान दिया है.  मौलाना कल्वे जव्वाद ने कहा कि मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव के बाद ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर पर सहमति बनना एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों और हमलों की आशंका ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था.  शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद ने इस सीज़फायर पर अपनी राय रखते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की भी बात कही.“हम हमेशा अमन और इंसानियत के हक में रहे हैं. अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर हुआ है, तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ दिखावा न हो. असली शांति तभी आएगी जब दोनों देश ईमानदारी से बातचीत करें और जुल्म के खिलाफ खड़े हों.” विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. ऐसे में सीज़फायर का टिकना आसान नहीं होगा.

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