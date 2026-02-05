ETV Bharat / Videos

कूनो नेशनल पार्क पहुंचा राजस्थान का बादशाह, चीतों के घर में टाइगर की एंट्री से हड़कंप - RANTHAMBORE TIGER IN KUNO

कूनो नेशनल पार्क में पहुंचा राजस्थान का बाघ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:37 PM IST

श्योपुर: कूनो नेशनल पार्क में गुरुवार को चीतों के घर में टाइगर की एंट्री से हड़कंप मच गया है. यहां राजस्थान से करीब 100 किलोमीटर का सफर कर एक बाघ कूनो नेशनल पार्क में पहुंच गया. बाघ की एंट्री से वन विभाग का अमला भी सतर्क हो गया है. पर्यटकों ने नेशनल पार्क के गेट के करीब बाघ का दीदार किया और इस मनमोहक दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया. जोकि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है. कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने बताया, '' राजस्थान के रणथंभौर बाघ अभयारण्य से एक बाघ कूनो नेशनल पार्क में पहुंच गया है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इससे पहले भी कई बार बाघ यहां आया है. कूनो के चीतों को बाघ से किसी भी प्रकार का सीधा खतरा नहीं है.''

RANTHAMBORE TIGER RESERVE
RANTHAMBORE TIGER VISIT KUNO
SHEOPUR NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
RANTHAMBORE TIGER IN KUNO

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

संपादक की पसंद

