शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा कैसे बना गया है भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए कड़ी परीक्षा ?

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग को कानूनी मामला मानने का भारत का फैसला, न कि उनके संभावित हैंडओवर पर कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता करना, नई दिल्ली की अपनी संधि दायित्वों, घरेलू कानूनी बातों और अपने पड़ोस में बड़े रणनीतिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दिखाता है. अगस्त 2024 में ढाका में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से यह मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों के सामने सबसे संवेदनशील चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की मंगलवार को यहां नियमित मीडिया ब्रीफिंग में की गई टिप्पणी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है. जायसवाल ने मंगलवार को यहां नियमित ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, "शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर, मैंने आपको बताया है कि यह एक लीगल मामला है और इस मुद्दे से उसी हिसाब से निपटा जाएगा." यह दोहराकर कि हसीना के प्रत्यर्पण को लागू कानूनी फ्रेमवर्क के अनुसार निपटाया जाएगा, नई दिल्ली ने बांग्लादेश की मांग को स्वीकार करने या उसे सीधे खारिज करने से परहेज किया है. यह समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है. हसीना, जो अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भागने के बाद से भारत में रह रही हैं, ने दिसंबर में अपने देश लौटने का इरादा जताया है. नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र पाने की उनकी कथित कोशिशों ने उनकी वापसी और उससे जुड़ी प्रत्यर्पण की मांग को फिर से द्विपक्षीय कूटनीति के केंद्र में ला दिया है.