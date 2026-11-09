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शेख हसीना ने दूतावास से मांगा नया पासपोर्ट और NID, दिसंबर में वतन वापसी की तैयारी

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SHEIKH HASINA REQUESTS NEW PASSPORT FROM DELHI EMBASSY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2026 at 6:28 PM IST

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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में अपने देश लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उनके वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) जारी करने की मांग की है। अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत आईं हसीना का पुराना पासपोर्ट और आईडी रद्द कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहती हैं। हालांकि, वॉर-क्राइम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के चलते उनकी संभावित वापसी से देश में राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज होने के पूरे आसार हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में अपने देश लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उनके वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) जारी करने की मांग की है। अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत आईं हसीना का पुराना पासपोर्ट और आईडी रद्द कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहती हैं। हालांकि, वॉर-क्राइम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के चलते उनकी संभावित वापसी से देश में राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज होने के पूरे आसार हैं।

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