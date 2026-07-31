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क्या BJP छोड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला? X बायो से पार्टी का नाम हटाने के बाद मची सियासी खलबली - X BIO CHANGE

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SHEHZAD POONAWALLA LEAVING BJP RUMORS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 4:09 PM IST

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क्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं? यह सवाल राजनीतिक गलियारों में तेजी से गूंज रहा है. दरअसल, पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर अपना बायो बदल दिया है, जिसमें से उन्होंने 'बीजेपी' का जिक्र पूरी तरह से हटा दिया है. हालांकि, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आजीवन अनुयायी' जरूर बताया है.

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने और जीवन में आगे बढ़ने का इशारा किया था. इस नए सोशल मीडिया अपडेट और उनके पुराने बयानों के बाद उनके इस्तीफे की अटकलें काफी तेज हो गई हैं.

क्या भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं? यह सवाल राजनीतिक गलियारों में तेजी से गूंज रहा है. दरअसल, पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर अपना बायो बदल दिया है, जिसमें से उन्होंने 'बीजेपी' का जिक्र पूरी तरह से हटा दिया है. हालांकि, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आजीवन अनुयायी' जरूर बताया है.

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने और जीवन में आगे बढ़ने का इशारा किया था. इस नए सोशल मीडिया अपडेट और उनके पुराने बयानों के बाद उनके इस्तीफे की अटकलें काफी तेज हो गई हैं.

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