मोदी की तारीफ, लेकिन ममता का साथ बरकरार…शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत की अटकलों पर लगाया विराम - SHATRUGHAN SINHA
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Published : June 12, 2026 at 2:22 PM IST
तृणमूल कांग्रेस में कथित बगावत और सांसदों के अलग गुट बनाने की चर्चाओं के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे ममता बनर्जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने ममता बनर्जी को ‘स्ट्रीट फाइटर’ बताते हुए उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया. हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि टीएमसी के कुछ सांसद बागी रुख अपना रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके संपर्क में हैं. हालांकि उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी थीं, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थीं.
तृणमूल कांग्रेस में कथित बगावत और सांसदों के अलग गुट बनाने की चर्चाओं के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे ममता बनर्जी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने ममता बनर्जी को ‘स्ट्रीट फाइटर’ बताते हुए उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया. हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि टीएमसी के कुछ सांसद बागी रुख अपना रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके संपर्क में हैं. हालांकि उन्होंने इन अटकलों को खारिज कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी थीं, जिससे राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थीं.